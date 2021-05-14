لبنان

الجيش يخرج شباناً علقوا في قناة للمياه قرب السياج الحدودي

Lebanon 24
14-05-2021 | 22:43
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ عدداً من الشبان الفلسطينيين من ابناء مخيم عين الحلوة تجمعوا عند الحدود اللبنانية-الفلسطينية على طريق سهل مرجعيون.

وعندما اقترب بعض هؤلاء الشبان من السياج الحدودي مع مستعمرة المطلة، علقوا في قناة لجر المياه قرب السياج بسبب اطلاق جنود العدو الاسرائيلي النار باتجاههم وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل المضيئة في سماء المنطقة.

من جهتها، ذكرت قناة "الجديد" أن الجيش عمل مع قوات "اليونيفيل" على اخراج الأشخاص العالقين من قناة المياه، مشيرة إلى أنه "العدو أطلق قنابل مضيئة فوق التلة المشرفة على مستوطنة المطلة لناحية الشرق في الحمامص".

 

 

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