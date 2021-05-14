إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 12 و 13 أيار، وأظهرت النتائج وجود سبع (7) حالات إيجابية." رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)" رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)" رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)" رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)" رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)" رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)" رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)