لبنان

مسيرات ووقفات تضامنية في الجنوب والشمال دعما لفلسطين

Lebanon 24
14-05-2021 | 23:36
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نظمت جمعية "القلب كفرا" مسيرة سيارة دعما لفلسطين وشعبها، في مواجهة العدو الإسرائيلي وجرائمه، شاركت فيها عشرات السيارات التي رفعت الأعلام اللبنانية والفلسطينية.

إنطقت المسيرة من بلدة كفرا الجنوبية، وسلكت طرقات البلدات الحدودية وصولا حتى بلدة مارون الراس، حيث أقيمت في ساحتها، النقطة الأقرب الى فلسطين المحتلة، وقفة تضامنية مع فلسطين، ورفضا وإستنكارا لما يحصل في القدس وغزة من إعتداءات بحق الأطفال والنساء وهدم للمنازل في حي الشيخ جراح والقدس وغزة.


عكار

وفي منطقة عكار، نظم ناشطون وجمعيات اجتماعية في بلدة تكريت، وقفة تضامنية مع غزة أمام المسجد الكبير في البلدة، على وقع الأناشيد الحماسية والتكبيرات، كما رفعت أعلام فلسطين.

وألقيت بالمناسبة كلمات اجمعت على إدانة العدوان الصهيوني، ودعم المقاومين والشعب الفلسطيني.

 
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