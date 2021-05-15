لبنان

الحريري يدرس حجم الخسائر التي سيتكبدها

Lebanon 24
15-05-2021 | 06:13
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قالت مصادر "التيار الوطني الحر" في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن تلويح الرئيس المكلّف سعد الحريري بورقة الاعتذار أخيراً "إنما يندرج ضمن إطار قراءته لتطور الأوضاع لصالح اخصامه، لكنه حتى الساعة لا يزال يدرس حجم الخسارات التي سيتكبّدها... وما إذا كان قادراً على استيعابها قبل سنة واحدة من موعد الانتخابات النيابية".
المصدر: الشرق الأوسط
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