الحدود على توتّر عالٍ والناس متروكون لاقدارهم

كتبت "النهار": كل لبنان يتضامن بقوة وبصدق مع الفلسطينيين في مواجهتم للآلة الحربية الإسرائيلية التي تمعن تدميراً وقتلاً وتصعيداً مفرطاً في غزة، وتستهدف الأطفال والنساء والمسنّين، كما الرجال والشباب والمقاتلين. ومع ذلك، فإن الوضع الخطير في لبنان وما يقتضيه من حكمة ودراية وشجاعة ومسؤولية في إعلان الموقف الذي يميز بين التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والتشدد في تحييد لبنان ومنع توريطه من أي جهة فلسطينية كانت أم لبنانية عن تداعيات المواجهات الجارية بين إسرائيل وغزة كان يفترض صدور مواقف مسؤولة عن مسؤولين يتحملون المسؤولية ولا يتهربون ولا يختفون ولا يدارون ولا يتركون الأمور رهن مفاجأت قد تكون على جانب كبير من الخطورة.

افتقر لبنان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى أي صوت أو موقف مسؤول تماماً، كما اختفت كل معالم السياسة والحركة السياسية والناس متروكون لأقدارهم وسط تنتمي المخاوف من أن يشكل التوتر على الحدود الجنوبية عاملاً من عوامل زيادة الاخطار التي تحدق بلبنان