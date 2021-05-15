عون وفريقه يستعدان لزيادة الضغط على الحريري

نقلت "الانباء" الالكترونية عن مصادر مطلعة على الملف الحكومي " ان لا شيء جديدا على الساحة إطلاقاً، وكل الأخبار والتسريبات التي ضجت بها الأوساط اللبنانية في اليومين الماضيين لا تبدو غير فقاعات في إطار صراع الرؤوس بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بينما تشير بعض المعلومات إلى استعداد رئيس الجمهورية وفريقه لزيادة منسوب الضغط على الرئيس المكلف لإحراجه أكثر وتحميله مسؤولية تعطيل الحكومة، إما عبر التلويح بدفعه إلى الإعتذار على وقع التظاهرات الشعبية وإما عبر المزيد من الحملات السياسية التي تستهدفه".