لبنان

عون سيصارح اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2021 | 05:00
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تفيد مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيتوجّه "بكلمة مصارحة" الى اللبنانيين قريباً يحدد فيها موقفه من القضايا الاجتماعية والحقوقية إلى ملف ترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والحكومة.

 

ويعتبر عون، بحسب ما ينقل عنه زواره، ان الامور لا يمكن تركها تتمادى من دون مصارحة اللبنانيين وانه لن يسمح باستمرار الوضع القائم وهو بصدد تحضير شيء ما".

 

ووفق جهات متفائلة تلتقي عون والرئيس الحريري فانه يجري التحضير للقاء بين الرجلين بعد عيد الفطر، سيكون حاسماً على صعيد حسم خيارات كل منهما، مع تأكيد الجهات نفسها ان الحريري ليس في وارد الاعتذار في الوقت الراهن وانه لن يعتذر إلا في حال أيقن بأن اعتذاره يحظى بأغلبية نيابية تنزع منه التكليف ضمن حل شامل ينقذ البلد.

المصدر: لبنان 24

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خاص

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