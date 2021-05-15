شخصية سياسية "براغماتية" تقرأ في التطورات

عبرت شخصية سياسية عن "خشيتها من ان يبقى الوضع اللبناني على حاله حتى الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى حكماً في موعدها وتليها انتخابات رئاسية".

واشارت هذه الشخصية الى "ان تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية الأزمة الحكومية ليس منطقياً. فمنذ تكليف الحريري لم يعد الحل بيد الرئيس، بل باتت مسؤولية التأليف مشتركة بينهما بالتعاون مع الأطراف السياسية الأخرى، وانه امام الحريري خياران، إما اتخاذ المبادرة بجرأة وتأليف حكومة بموافقة رئيس الجمهورية، وإما تقديم اعتذاره ويصار إلى الدعوة لاستشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية أخرى وفق الدستور".

وتعتبر الشخصية "ان خيار الاستقالة من مجلس النواب ليس الحل، سوى أنه ينزع التكليف من يد الحريري، لكنه لن ينتج بالتأكيد حكومة جديدة. فضلاً عن أن هذا الخيار يفقد جدواه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة بعد أقل من عام".

وهذه الشخصية تثير جدلية واسعة وقد شغلت مناصب وزارية وحزبية عديدة، وتنقلت بين العديد من الاتجاهات السياسية.