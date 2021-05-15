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لبنان
عكر: نشجب الإعتداءات المتمادية على أرضنا وأجوائنا وحدودنا
Lebanon 24
15-05-2021
|
01:55
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رأت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال، زينة عكر، في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، أنّ "جريمة جديدة من جرائم العدو الاسرائيلي ترتكب بحق المدنيين اللبنانيين كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة. إزاء ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني لا بد من التوقف أمام هذه الإعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال العزل من المتظاهرين والمدنيين".
وتابعت: "إن الإدانة قليلة أمام هذه المشاهد المروعة وأمام إستشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخرين بجروح. إننا إذ نشجب وندين هذه الإعتداءات والخروقات المتمادية والمتكررة على أرضنا وأجوائنا وحدودنا والتي تعتبر خرقا للقرار 1701، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة وضع حد لها والعمل على وقفها فورا، ومطالبة إسرائيل بعدم تكرار هذه الاعتداءات وحضها على وقف التصعيد".
وتوجهت بالتعازي الى "أهلنا في غزة والقدس المحتلة ولعائلة الشاب الشهيد محمد طحان"، كما تمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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