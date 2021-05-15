لبنان

تحركات شعبية باتجاه الجنوب.. وإجراءات أمنية استثنائية للجيش على الطريق الساحلي

Lebanon 24
15-05-2021 | 03:25
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يتخذ الجيش إجراءات أمنية استثنائية على طول الطريق الساحلي المؤدّي إلى الجنوب ويقيم حواجز ظرفية ويدقق بهويات العابرين فيما لم يسمح للمواطنيبن غير اللبنانيين بالعبور إلى الجنوب إلا بترخيص مسبق. 

ولليوم الثاني على التوالي يتخذ الجيش إجراءات أمنية عند جميع المداخل المؤدية إلى مخيم عين الحلوة ويدّقق بهويات الداخلين والخارجين.

واستقدم الجيش الاسرائيلي تعزيزات اضافية قبالة الشريط الحدود تزامناً مع التحركات السلمية عند الحدود اللبنانية.

إلى ذلك يتجمّع عشرات الشبان من اللاجيئن الفلسطينيين من عدد من مخيمات لبنان عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا للانطلاق الى الحدود الجنوبية للتظاهر تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

كما انطلق عدد من الباصات والسيارات من مخيّمَيْ البداوي والبارد تضم عشرات المعتصمين الفلسطينيين المتوجهين الى الحدود اللبنانية - الفلسطينية في الجنوب.


وقد رفع المعتصمون الاعلام الفلسطينية حيث سينفذون اعتصاماً مع اهالي المخيمات الجنوبية عند الشريط الحدودي تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للقصف الاسرائيلي للأراضي والمدنيين الفلسطينيين.

 

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