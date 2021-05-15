لبنان

سرقا برّادَين وبعض المستلزمات الطبية من مستشفى ابن سينا.. ومفرزة بعلبك بالمرصاد!

Lebanon 24
15-05-2021 | 11:03
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 24-4-2021، ادّعى وكيل مستشفى ابن سينا الكائن في مدينة بعلبك، ضدّ مجهول، بجرم سرقة برّادَين، أحدهما لحفظ الدواء، وبعض المستلزمات الطبيّة والأدوية، من داخل المستشفى المذكور.


نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات، التي قامت بها عناصر مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، اشتبهت بشخصَين، هما:

- ب. ع. (من مواليد عام 1992، سوري)
- م. خ. (من مواليد عام 1996، سوري)

بتاريخ 10-5-2021، أوقفتهما قوّة من المفرزة المذكورة في بلدة تمنين التّحتا ومحلّة الشّراونة.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما، وجرى ضبط البرّادَين المسروقَين وسلّما إلى الجهة المدّعية، وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته".

 


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