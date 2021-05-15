لبنان

ارتفاع طفيف بالحرارة.. هكذا سيكون طقس الاحد

Lebanon 24
15-05-2021 | 05:56
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بخاصة جنوب البلاد وملحوظ على الجبال وانخفاضها في الداخل مع استمرار ظهور الضباب في الفترة الصباحية على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها المعتادة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و27 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا. الأحد: قليل الغيوم اجمالا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل خاصة جنوب البلاد وملحوظ على الجبال وانخفاضها في الداخل مع استمرار ظهور الضباب في الفترة الصباحية على المرتفعات. الإثنين: صاف قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلات شهر أيار المعتادة خاصة في الداخل وعلى الجبال، مع ظهور ضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح احيانا. الثلاثاء: صاف دون تعديل درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال والداخل.

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل: من 16 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إلى جيد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,38 ساعة غروب الشمس: 19,32

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