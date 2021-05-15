أدرعي يحذّر: "لبنان سيتحمل مسؤولية أي محاولة للمس بمواطني إسرائيل"

أعلن الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر أن "قوات جيش الدفاع مستعدة في المنطقة وستتعامل بتصميم لحماية سيادة إسرائيل"، مضيفًا: "تتحمل لبنان مسؤولية ما يجري داخل لبنان وينطلق منها وستتحمل مسؤولية أي محاولة للمس بمواطني إسرائيل".

وقال: "قوات جيش الدفاع أحبطت أمس عملية تخريبية بالقرب من السياج الأمني مع لبنان".

وأشار إلى أنه "في أعقاب التحركات الآيلة لإثارة الشغب على الحدود اللبنانية نتوجه إلى الدولة اللبنانية بنصيحة واضحة وهي العمل على وضع حد لهذه المحاولات ومنع مثيري الشغب من الاقتراب إلى الحدود محذرين من هذه المحاولات. لن نسمح بتعريض مواطنينا للخطر أو المس بهم بأي شكل فالسيادة الإسرائيلية خط أحمر".