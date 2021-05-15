أزمة دواء وبنزين في النبطية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، أن أزمة البنزين مستمرة في النبطية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تقف السيارات في الطوابير على المحطات لملء خزاناتها.وشكا المواطنون من هذه الأزمة المستمرة التي يتخللها معاناة تفوق كل التصور والخيال من دون إيجاد بارقة أمل للحل.الى ذلك، تعاني الصيدليات في المنطقة من فقدان الأدوية المزمنة، نتيجة عدم تزويدها بها من قبل الشركات والمستودعات، ما خلق أزمة أخرى أرخت بمعاناتها على أصحاب الأمراض المزمنة.