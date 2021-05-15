لبنان

أزمة دواء وبنزين في النبطية

Lebanon 24
15-05-2021 | 06:38
A-
A+
Doc-P-823179-637566826887251520.jpg
Doc-P-823179-637566826887251520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، أن أزمة البنزين مستمرة في النبطية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تقف السيارات في الطوابير على المحطات لملء خزاناتها.

وشكا المواطنون من هذه الأزمة المستمرة التي يتخللها معاناة تفوق كل التصور والخيال من دون إيجاد بارقة أمل للحل.

الى ذلك، تعاني الصيدليات في المنطقة من فقدان الأدوية المزمنة، نتيجة عدم تزويدها بها من قبل الشركات والمستودعات، ما خلق أزمة أخرى أرخت بمعاناتها على أصحاب الأمراض المزمنة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2021-05-15
14:50 | 2021-05-15
14:24 | 2021-05-15
14:21 | 2021-05-15
14:13 | 2021-05-15
14:01 | 2021-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website