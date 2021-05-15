بري اتصل معزيا بالشهيد طحان

لمناسبة عيد الفطر المبارك تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالات مهنئة بالعيد وابرزها من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، الرئيس امين الجميل، كما اتصل مهنئا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا اليازجي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، ووزراء ونواب حاليون وسابقون وسفراء معتمدون وفاعليات حزبية، سياسية، روحية، قضائية، إغترابية، إقتصادية وبلدية وإختيارية.

كما تلقى الرئيس بري برقيات مهنئة بالعيد من رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي ومن رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش ومن رؤساء برلمانات عدد من الدول العربية والإسلامية والدولية.



على صعيد آخر أجرى بري اتصالا بوالد الشهيد محمد طحان السيد قاسم طحان مقدما التعازي والتبريك باستشهاد نجله .