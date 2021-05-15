ما حقيقة توقيف إبن شقيقة نوح زعيتر في الكويت بهذه التهم؟

أكد الوكيل القانوني لنوح زعيتر أشرف الموسوي في بيان، أن "ما يشاع في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية عن توقيف ابن شقيقته في الكويت، عار من الصحة وأن شقيقاته الثلاث ليس لهن أولاد في بلاد الاغتراب إطلاقا".



ولفت إلى أن "الهدف من زج اسمه، تضليل الرأي العام عن مسار القضية التي يتم التحقيق فيها، وأنه خلافا لكل ما يقال، لا يوجد في حقه مذكرات إنتربول دولية أو أنه مطلوب من أي دولة عربية أو غيرها".

يأتي ذلك بعد معلومات نشرتها صحيفة "الرأي" الكويتية أشارت خلالها الى أنّ السلطات الكويتية أوقفت اللبناني حسين زعيتر "الذي يعتبر "أخطر المطلوبين" بتهريب المخدّرات إلى الكويت الخليج". ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أنّ "المضبوط، هو ابن شقيقة نوح زعيتر المطلوب دولياً أيضاً"، مشيرا الى أنه "أثناء المداهمة، تم ضبط ابن حسين زعيتر المطلوب أيضا للسلطات اللبنانية مع والده".



