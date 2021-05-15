ما حقيقة توقيف إبن شقيقة نوح زعيتر في الكويت بهذه التهم؟

أكد الوكيل القانوني لنوح زعيتر أشرف الموسوي في بيان، أن "ما يشاع في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية عن توقيف ابن شقيقته في الكويت، عار من الصحة وأن شقيقاته الثلاث ليس لهن أولاد في بلاد الاغتراب إطلاقا".
يأتي ذلك بعد معلومات نشرتها صحيفة "الرأي" الكويتية أشارت خلالها الى أنّ السلطات الكويتية أوقفت اللبناني حسين زعيتر "الذي يعتبر "أخطر المطلوبين" بتهريب المخدّرات إلى الكويت الخليج". ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أنّ "المضبوط، هو ابن شقيقة نوح زعيتر المطلوب دولياً أيضاً"، مشيرا الى أنه "أثناء المداهمة، تم ضبط ابن حسين زعيتر المطلوب أيضا للسلطات اللبنانية مع والده".