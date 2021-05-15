لبنان

في طرابلس...ركن سيارته أمام منزله وهذا ما تفاجأ به

Lebanon 24
15-05-2021 | 15:42
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قام المدعو "أ. د" بركن سيارته أمام منزله الكائن في مدينة الميناء بالقرب من نادي الزهراء من نوع هيونداي موديل 2014 لون أسود ليتفاجأ انها قد سرقت. وأكدت المصادر أن مالك السيارة قد ركن سيارته أمام منزله لمدة  ثلاثة ايام قبل ان يفقدها. 

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طرابلس

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