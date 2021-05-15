في طرابلس...ركن سيارته أمام منزله وهذا ما تفاجأ به

قام المدعو "أ. د" بركن سيارته أمام منزله الكائن في مدينة الميناء بالقرب من نادي الزهراء من نوع هيونداي موديل 2014 لون أسود ليتفاجأ انها قد سرقت. وأكدت المصادر أن مالك السيارة قد ركن سيارته أمام منزله لمدة ثلاثة ايام قبل ان يفقدها.