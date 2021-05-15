لبنان

أسامة سعد: الوحدة والانتفاضة والمقاومة تضع الشعب الفلسطيني على طريق التحرير

Lebanon 24
15-05-2021 | 08:58
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غردالأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري على تويتر قائلاً: "إن إصرار الشعب الفلسطيني على الصمود وتأكيد وحدته الوطنية تحت راية المقاومة والانتفاضة سوف يفتح أمامه الآفاق لتحقيق إنجازات كبرى على طريق التحرير وإستعادة حقوقه الوطنية."
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أسامة سعد

فلسطين

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