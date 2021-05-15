أسامة سعد: الوحدة والانتفاضة والمقاومة تضع الشعب الفلسطيني على طريق التحرير

غردالأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري على تويتر قائلاً: "إن إصرار الشعب الفلسطيني على الصمود وتأكيد وحدته الوطنية تحت راية المقاومة والانتفاضة سوف يفتح أمامه الآفاق لتحقيق إنجازات كبرى على طريق التحرير وإستعادة حقوقه الوطنية."