توتر على الحدود اللبنانية الفلسطينية وسط تعزيزاتٍ عسكرية (فيديو)

بعد وصول عدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية تضامنًا مع غزّة، حصل تدافع وتضارب بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوى الأمنية والجيش عند بوابة فاطمة، بعد محاولتهم اجتياز الحاجز الموضوع هناك لمنعهم من المرور عبر الطريق المؤدية إلى سهل مرجعيون حيث الحد الفاصل بين البلدين عبارة عن شريط شائك. وقد ارسلت قيادة الجيش تعزيزات اضافية الى المكان.
عدد من الشبان يحاولون تكسير كاميرات على الحدود pic.twitter.com/wmkVvP5a8g
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 15, 2021
وتشهد منطقة مرجعيون تدابير أمنية صارمة بعد أحداث يوم أمس الجمعة، حيث أغلق الجيش كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة.