لبنان

الحريري عرض في اتصال مع وزير خارجية مصر للوضع الاقتصادي في لبنان

Lebanon 24
15-05-2021 | 10:33
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أعلن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أن الحريري تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري سامح شكري تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الرئيس الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد الوزير شكري "حرص مصر على التنسيق مع الرئيس الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم".

وتناول الطرفان تطورات الوضع الإقليمي في ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.
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