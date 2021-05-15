لبنان

النائب جنبلاط: التحية لفلسطين والرحمة لشهدائها وللشهيد طحان

Lebanon 24
15-05-2021 | 10:30
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كتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": "يقدم الفلسطينيون في نضالهم الصورة الأجلى لحق الإنسان بالحياة. هم نموذجٌ فريد في التمسك بالهوية والانتماء والأرض، وتقديم التضحيات الهائلة لأجل ذلك. فيما إسرائيل تقدم الصورة الأفظع لإرهاب الدولة. فالتحية لفلسطين وشعبها الأبي. والرحمة لكل شهداء فلسطين، وللشهيد محمد طحان".
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