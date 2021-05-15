لبنان

نقابة الصحافة: تحية للصحافيين الفلسطينيين الذين يخوضون معركة الحق والحقيقة

Lebanon 24
15-05-2021 | 10:42
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أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية، في بيان، تضامنها "مع انتفاضة الشعب الفلسطيني في القدس وعلى مساحة الجفرافيا الفلسطينية المحتلة، في صموده ومقاومته للعدوانية الاسرائيلية ومخططاته التهويدية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم"، ووجهت "تحية للصحفيين الفلسطينين وخاصة المراسليين الميدانيين الذين يخوضون معركة الحق والحقيقة المتجسدة بالحق الفلسطيني في الحرية والعودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ودانت النقابة في بيانها "استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي على نحو ممنهج المكاتب الاعلامية لوسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والاجنبية في قطاع غزة، وخاصة ما حصل اليوم من تدمير لبرج الجلاء الذي يشغله عدد كبير من المكاتب الصحفية، وذلك بهدف طمس معالم الجريمة التي يرتكبها المستوى العسكري الاسرائيلي بحق المدنيين لاسيما الاطفال والنساء والشيوخ".
 
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