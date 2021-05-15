"التقدمي": التحية للنبض العربي الذي يثبت أن فلسطين قضية واحدة

أعرب الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، عن "أسمى آيات التقدير والتضامن مع الشعب الفلسطيني المناضل في معموديته المستمرة في القتال لأجل حقوقه المشروعة التي يمعن الاحتلال الاسرائيلي في ضربها وانتهاكها عبر الاعتداءات المتواصلة بأبشع أساليب الحرب والعدوان، وسط التخاذل والصمت العالمي والعربي الذي يقتل الفلسطينيين مرتين".ووجه تحية موصولة الى "النبض الشعبي العربي الذي يعكس روح التضامن والانتصار الحقيقية لقضية فلسطين، وقد تجلت بما حصل عبر الحدود الجنوبية للبنان وعبر الحدود الأردنية وعبر تحركات مناطق عرب 48 والجولان المحتل، والتي تثبت كلها أن فلسطين قضية واحدة حية في وجدان كل العرب تجمعهم حول هدف أسمى لا يموت".وختم البيان: "كل الرحمة لشهداء فلسطين، وللشهيد محمد طحان، وستبقى فلسطين شعلة الحق المنتصر على طغيان الاحتلال".