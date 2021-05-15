لبنان

إطلاق نار عند الحدود الجنوبية.. متظاهرون يرشقون الجدار الاسمنتي بالحجارة

Lebanon 24
15-05-2021 | 12:30
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تشهد الحدود اللبنانية – الفلسطينية وتحديداً بين العديسة وكفركلا، توتراً كبيراً، وذلك بعدما وصلت إلى هناك حشود من المخيمات الفلسطينية في لبنان تضامناً مع غزة.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد تسلق عدد من المتظاهرين الجدار الفاصل في منطقة العبارة، وقاموا برشق الحجارة وبرفع العلم الفلسطيني وعلم "حزب الله" على السياج الموضوع فوق الجدار.

وإثر ذلك، أقدمت قوات العدو الاسرائيلي على اطلاق النار باتجاه المتظاهرين، وهو الامر الذي أدى إلى سقوط جريحين في صفوفهم هما محمد العوضي وفراس علوش، وقد نقلا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي ووضعهما مستقر.

ومع هذا، فقد ذكرت قناة "الميادين" أنّ طائرة مسيرة اسرائيلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة متظاهر ثالث نتيجة تنشقه الغاز.

ونقلت قناة الـ"LBCI" عن مدير مستشفى مرجعيون الحكومي قوله: "تم نقل 3 جرحى حتى الساعة الى المستشفى و2 أصيبوا بجروح نتيجة سقوطهما عن الحائط عند الحدود الجنوبية وواحد نتيجة تنشقه الغاز المسيل للدموع".

 

الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة الآن pic.twitter.com/kgzG8wI93K

 

للتو: متظاهرون لبنانيون يخربون الجدار العازل على الحدود اللبنانية الفلسطينية عند المطلة #للتو #لبنان #غزة #فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/AdOfMHXMf5

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