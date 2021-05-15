غادة عون تغرد عن "القرض الحسن".. هذا ما قالته

غرّدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر "تويتر" قائلة:" لمن يهمه الأمر يرجى اخذ العلم بانني تلقيت إخباراً بموضوع القرض الحسن وارسلته للتحقيق والمخابرة لدى جهاز امن الدولة، وانا بانتظار نتائج هذا التحقيق. مع العلم ان القضية عينها سبق وعرضت امام مدعي عام التمييز واقترنت بقرار بالحفظ".