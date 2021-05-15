بعد تدخل الجيش.. الهدوء يعود إلى المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة

عاد الهدوء إلى المنطقة الحدودية في العديسة وكفركلا، وذلك بعد تحرك لمتظاهرين من المخيمات الفلسطينية في لبنان تضامناً مع غزة.

ووفقاً لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن الجيش تدخل لإعادة الهدوء إلى المنطقة وبدأ المتظاهرون يغادرون المكان خصوصاً بعدما شهدت الأوضاع توتراً كبيراً.

وكان شبان من المتظاهرين تسلقوا مساء اليوم على الجدار الفاصل في منطقة العبارة، وقاموا برشق الحجارة باتجاه الداخل الاسرائيلي، كما العلم الفلسطيني وعلم "حزب الله" على السياج الموضوع فوق الجدار.

وإثر ذلك، أقدمت قوات العدو الاسرائيلي على اطلاق النار باتجاه المتظاهرين، كما أرسلت طائرة مسيرة ورمت القنابل المسيلة للدموع.

وأسفر التوتر عن سقوط 3 جرحى نقلوا جميعاً إلى مستشفى مرجعيون للمعالجة، وقد وصف وضعهم بالمستقر.

ونقلت قناة الـ"LBCI" عن مدير مستشفى مرجعيون الحكومي قوله: "تم نقل 3 جرحى حتى الساعة الى المستشفى و2 أصيبوا بجروح نتيجة سقوطهما عن الحائط عند الحدود الجنوبية وواحد نتيجة تنشقه الغاز المسيل للدموع".