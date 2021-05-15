توتر في الضنية.. قتيل جراء اشكال وتضارب

وقع إشكال بين عدد من شبان عرب كفرشلان والشاب "أحمد.م" على طريق عام الضنية محلة كفرشلان، ليتطور الى تضارب بالعصي و الحجارة مما أدى الى إصابة الأخير إصابة بالغة في الرأس وجروح في مختلف أنحاء جسمه، وذلك بعد ضربه بشكل مُبرح.

وعلى الفور، قد عمل جهاز الطوارئ الاغاثة التابع للجمعية الطبية الاسلامية على نقل المصاب الى مستشفى سير الضنية الحكومي، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

ووفقاً للمعلومات، فقد تبيّن أنّ الإشكال حصل إثر خلاف على أفضلية مرور.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان و باشرت تحقيقاتها وتعمل على تتبع مفتعلي الإشكال تمهيداً لإيقافهم.