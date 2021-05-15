لبنان

الدفاع المدني انتشل شابا عند شاطئ الجية وحالته حرجة

Lebanon 24
15-05-2021 | 13:54
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انتشل عناصر من وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، مساء اليوم، الشاب (أ. ج.) سوري الجنسية (14 سنة)، عند شاطئ الجية، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية له، ومن ثم تم نقله بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى سبلين الحكومي، وافيد بأن حالته حرجة.
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