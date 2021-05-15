الدفاع المدني انتشل شابا عند شاطئ الجية وحالته حرجة

انتشل عناصر من وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، مساء اليوم، الشاب (أ. ج.) سوري الجنسية (14 سنة)، عند شاطئ الجية، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية له، ومن ثم تم نقله بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى سبلين الحكومي، وافيد بأن حالته حرجة.