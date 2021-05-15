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لبنان
إستمرار المسيرات والوقفات في المناطق اللبنانية تضامناً مع فلسطين
Lebanon 24
15-05-2021
|
14:01
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بدعوة من الجمعيات والروابط الأهلية، انطلقت سيارات أجهزة الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف والإغاثة بمسيرة في كافة شوارع بيروت، تضامنا ودعما للفلسطينيين في كل فلسطين والقدس، وقد استقبلها المواطنون برش الورد والأرز معبرين عن دعمهم لأهل فلسطين، في مواجهاتهم التاريخية.
كذلك، عبرت أجهزة الدفاع المدني عن تضامنها مع الجرحى، متوجهة بالرحمة "إلى أرواح الشهداء الطاهرة على أرض الرباط فلسطين، مؤكدة على وحدة الدم اللبناني والفلسطيني في هذه المعركة".
ونظم اليوم اعتصام أمام خيمة الاعتصام في حلبا، تحت عنوان "نصرة للقدس وفلسطين"، بدعوة من الحراك الشعبي في حلبا ومن "الحزب الشيوعي اللبناني" - عكار، شارك فيه وفد من الفصائل الفلسطينية - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفاعليات عكارية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش.
وبداية، انطلقت مسيرة راجلة من أمام خيمة الاعتصام، وحمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وأعلام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجابوا شوارع حلبا مرورا بالسرايا والسوق القديم والشوارع الرئيسية كافة، مرددين هتافات مطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ثم عادوا الى خيمة الاعتصام.
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