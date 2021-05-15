"حزب الله" نظم جنوباً وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

نظم "حزب الله" وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتصدى لآلة الحرب والغطرسة الإسرائيلية، وذلك في عند مثلث بلدتي مروحين- راميا مقابل مستعمرة زرعيت الإسرائيلية، تلبية لنداء القدس ورفضا لانتهاك حرمة المسجد الأقصى. بمشاركة عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، وعدد من العلماء من مختلف الطوائف الدينية، وفاعليات وشخصيات، وجمع من أهالي القرى الحدودية ومخيمات منطقة صور.ورفعت خلال الوقفة لافتات منددة بالجرائم الإسرائيلية، والأعلام الفلسطينية ورايات "حزب الله"، وتحدث فيها جشي، موجها التحية للشعب الفلسطيني "الصامد والصابر الذي يسطر أروع ملاحم البطولة بوجه العدو الإسرائيلي"، وقال: "أصبحتم اليوم عنوانا لعزة ومنعة واقتدار وكرامة هذه الأمة".أضاف إن الأحرار والشعوب على امتداد الأمة "يقولون لكم نحن معكم ومن خلفكم ولن نترككم وحدكم، ونردد مقولة الأمين العام ل- "حزب الله" السيد حسن نصر الله، لقد ولى زمن الهزائم، وجاء زمن الانتصارات، ونحن هنا كلنا أخوة على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين، التي يعتبر العبور إليها، عبورا إلى المجد، حيث بارك الله سبحانه وتعالى بالأقصى وما حوله، فبوركتم أيها المقاومون والمرابطون والمناضلون في المسجد الأقصى وما حوله، فأنتم اليوم رأس الحربة، وحربكم هذه هي بداية النهاية لهذا الكيان المصطنع.وختم النائب جشي بالقول، "سلام على فلسطين وشعبها وأبطالها رجالا ونساء، وبوركتم وبوركت أرض تجاهدون فيها، فإننا نرى بشائر النصر تزين هبتكم، فامضوا على ما أنتم عليه، وسيكون النصر حليفكم إن شاء الله".