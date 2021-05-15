3 جرحى في مستشفى مرجعيون من بين المتظاهرين في منطقة العديسة كفركلا

نقل ثلاثة جرحى الى مستشفى مرجعيون الحكومي من بين المتظاهرين الذين تجمعوا مساء عند المنطقة الحدودية في العديسة وكفركلا، إثنان منهم أصيبا بجروح نتيجة سقوطهما عن الحائط الفاصل بين لبنان وفلسطين عند الحدود الجنوبية، وواحد نتيجة تنشقه الغاز المسيل للدموع.