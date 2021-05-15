سرق سوبرماركت... فكانت شرطة البلدية له بالمرصاد

بعد تزايد السرقات داخل بلدة كفررمان والتي كان أخرها سرقة سوبر ماركت "السلطانة" عند خط التابلاين - كفررمان، تمكنت شرطة البلدية من القاء القبض على السارق وهو من الجنسية السورية، وتم تسليمه الى الاجهزة الامنية المختصة لمتابعة ملف التحقيق معه وكشف ملابسات السرقات والمتورطين بها.