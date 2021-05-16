استياء في بعبدا ومحاولة من بري لتحريك الملف الحكومي

أما التطور الثاني فتمثل في إعلان المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري أن الحريري تلقى اتصالاً من وزير الخارجية المصري سامح شكري تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الرئيس الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه. وأكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق مع الرئيس الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم.وقد تناول الوزير شكري مع الرئيس الحريري تطورات الوضع الإقليمي في ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.ونقلت "الشرق الاوسط" عن مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية ان رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون،الى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون" هي استكمال للاتصالات المستمرة بين الرئيس عون والرئيس ماكرون، أما مضمونها فيبقى ملك الرئيس الفرنسي الذي لم تصله الرسالة حتى الآن»، موضحة في الوقت عينه أنها أتت بعد زيارة لودريان إلى بيروت ومتصلة بالتطورات المتعلقة بالملف الحكومي ومسائل أخرى تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشارت المصادر إلى عدم حصول أي جديد على خط الاتصالات الحكومية معبرة عن أملها في إعادة تحريك الاتصالات بعد عيد الفطر.ونقلت "الديار" عن مصادر مطلعة على أجواء بعبدا استياء الرئيس عون من السفر الدائم لرئيس الحكومة المكلف معتبرة أن تواجد الحريري في الخارج لا يسهل التواصل بشأن تكليف الحكومة. وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة للديار أن الأسبوع المقبل سوف يشهد أيضاً محاولة من الرئيس بري لتحريك الملف الحكومي كون «الوضع ما بقى يحمل»، خاصة أن بري يعتبر أن الوضع الاقتصادي والمعيشي ينذر بالأسوأ ومتى انفجرت الأوضاع في الشارع لن يتمكن أحد من تدارك تداعياتها او لجمها.