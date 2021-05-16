النائب عازار: البروتوكول يقضي بتوجيه رسالة من عون الى ماكرون

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب روجيه عازار في حديث لـ "الأنباء" الالكترونية ان "الواجب البروتوكولي يقضي ان يوجه رئيس الجمهورية رسالة الى ماكرون بناء على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسية الى لبنان"، واعتبر ان "الأجواء مريحة في ظل التقارب القائم بين المتخاصمين"، معربًا عن تفاؤله "بقرب الفرج في لبنان انطلاقا من المفاوضات القائمة بين ايران وأميركا وايران والسعودية والسعودية وسوريا فهذه كلها اشارات جيدة تعكس اجواء ايجابية قد تساعد على التحضير لمؤتمر دولي كبير سينعكس ايجابا على الوضع في لبنان".