جبران عتبان

يقول بعض الذين إلتقوا النائب جبران باسيل مؤخرًا إنه عتبان على سفيرين لبنانيين في دولتين أوروبيتين ينتميان إلى "التيار الوطني الحر".وسبب عتب جبران، كما يُنقل عنه، أن هذين السفيرين لم يكونا موفقين في تسويق سياسة العهد مع المراجع الرسمية في تلك الدولتين، اللتين تربطهما بلبنان علاقات تاريخية، مدنية وروحية.