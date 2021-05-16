لبنان

حياد الحزب يحرج "المنار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2021 | 08:45
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عُلم ان انسحاب عميد الاعلام في الحزب القومي فراس الشوفي من مقابلة له عبر قناة "المنار"، بسبب عدم استخدام صفته الحزبية من قبل القناة، احرج ادارة المحطة.
ووفق المصادر المطلعة فإن "المنار" حاولت من خلال استخدام الصفة الاعلامية للزميل الشوفي، تجنب الدخول في الاصطفافات القائمة داخل الحزب القومي. 

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