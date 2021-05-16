حياد الحزب يحرج "المنار"

عُلم ان انسحاب عميد الاعلام في الحزب القومي فراس الشوفي من مقابلة له عبر قناة "المنار"، بسبب عدم استخدام صفته الحزبية من قبل القناة، احرج ادارة المحطة.

ووفق المصادر المطلعة فإن "المنار" حاولت من خلال استخدام الصفة الاعلامية للزميل الشوفي، تجنب الدخول في الاصطفافات القائمة داخل الحزب القومي.