لبنان

"العونيون" مبسوطين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2021 | 09:45
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لوحظ في اليومين الماضيين أن ثمة تعليمات واضحة وموجّهة أعطيت للمحازبين "العونيين" وأنصارهم، للترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعي لحركة الإقبال غير الطبيعية التي شهدتها بعض المطاعم في عدد من المناطق خلال فترة عيد الفطر السعيد، وذلك من أجل التأكيد "أن وضع البلد لا يزال بخير". 

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