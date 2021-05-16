"العونيون" مبسوطين

لوحظ في اليومين الماضيين أن ثمة تعليمات واضحة وموجّهة أعطيت للمحازبين "العونيين" وأنصارهم، للترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعي لحركة الإقبال غير الطبيعية التي شهدتها بعض المطاعم في عدد من المناطق خلال فترة عيد الفطر السعيد، وذلك من أجل التأكيد "أن وضع البلد لا يزال بخير".