كلام عون "السياحي".. سياحي بإمتياز 

برّر أحد المقربين لرئيس الجمهورية الكلام المنسوب إليه خلال استقباله وفدًا من القطاع السياحي والفندقي والمطاعم، عن "قيامه بكل ما يلزم من أجل تفعيل السياحة على الأراضي اللبنانية كافة، وان من شأن تنشيط السياحة الداخلية هذا الصيف أن يشكل دليل عافية وتأكيداً على أن اللبنانيين يمتلكون مقومات النهوض من أي ازمة يجتازونها بتضامنهم ووحدتهم"، بأنه إستند بذلك إلى التقارير الواردة إلى وزارة الخارجية والمغتربين من عدد من السفراء اللبنانيين في الخارج، وفيها أن هناك أعدادًا كبيرة من المغتربين سيؤمّون لبنان لتمضية فصل الصيف فيه، مستفيدين من الفرق بين سعر صرف الدولار بالنسبة إلى الليرة اللبنانية.