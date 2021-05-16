يُنقل عن مسؤولين في حزب سياسي كبير وفاعل في بيئته، وبما يشبه النصيحة للرئيس المكّلف سعد الحريري، كلام مفاده أن طريق بعبدا تمرّ بـ"ميرنا الشالوحي"، في إشارة إلى أن التفاهم مع رئيس الجمهورية حول التشكيلة الحكومية لا بدّ من أن يمرّ عبر النائب جبران باسيل.