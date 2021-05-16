بيان "أمل" رسالة إلى العهد 

توقفت أوساط مراقبة عند البيان الذي صدر أخيرا عن المكتب السياسي لحركة "أمل"، ورأت أن ما ورد فيه يشكل هجومًا كهربائيًا وقضائيًا وسياسيًا على الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل من دون أن يأتي على ذكرهما بالإسم.