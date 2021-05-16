لبنان

بيان "أمل" رسالة إلى العهد 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2021 | 10:45
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توقفت أوساط مراقبة عند البيان الذي صدر أخيرا عن المكتب السياسي لحركة "أمل"، ورأت أن ما ورد فيه يشكل هجومًا كهربائيًا وقضائيًا وسياسيًا على الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل من دون أن يأتي على ذكرهما بالإسم.
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لبنان

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حركة أمل

جبران باسيل

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