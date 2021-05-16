23
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"إليسا "خدعت أحد زبائنها... فدخلا السجن
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-05-2021
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المحرر القضائي: "بعد التدقيق بإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بحق رياض.ر (لبناني) و علاء.خ (لبناني)، تبيّن للمحكمة الحزائية في المتن أن المدعى عليه الأول رياض تعرف عبر أحد المواقع الإلكترونية المختصة بالمتحولين جنسياً على المدعى عليه الثاني علاء، حيث إتفقا من خلال تطبيق "الواتساب" على لقاء تمّ بالفعل في أحد الفنادق في محلة جديدة المتن، وأن علاء أدلى خلال التحقيق الأولي معه من قبل شعبة المعلومات بأن هدف رياض من لقائهما هو رغبته بممارسة الجنس مع شخص متحوّل جنسياً.
المدعى عليه رياض أدلى خلال التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب بأن الهدف من رغبته بلقاء علاء هو فضوله حول عمليات التحوّل الجنسي ورغبته بإكتشافها، وأنه تبيّن له خلال وجودهما في الفندق أن علاء غير مكتمل التحوّل جنسياً بمعنى أنه لا يزال يتمتع ببعض الصفات الجسدية للرجولة، فضلاً عن مضمون بطاقة هويته، ما يوجب إعتباره ذكراً بصرف النظر عن أية تفاصيل أو تحولات أخرى لا تزال أصلاً غير مكتملة، كما صرّح بأنه لم يكن يعرف حقيقة هويته كونه عرّف عن نفسه بإسم "إليسا".
وتبيّن أنه جرى إستجواب المدعى عليهما من قبل القاضي المنفرد الجزائي في المتن حيث كرر علاء مضمون إفادته الأولية مؤكداً على صحة ما ورد فيها ليعود لاحقاً ويدلي بأن أية علاقة جنسية لم تحصل بينه وبين رياض، بل جلّ ما حصل في الفندق هو "إحتفال تعنيف" كالذي يحصل في كندا، نافياً تقاضيه أي مبلغ من المال لقاء الأفعال التي قام بها، ليعود ويناقض نفسه ويدلي بأنه أحياناً يستحصل على هدايا من الأشخاص الذين يواعدهم أو حتى بعض المال. أما رياض فأفاد أنه لا يذكر أي شيء مما حصل معه لكونه كان تحت التأثير الشديد للكحول حتى أنه لم يلاحظ أنه قام بصدم سيارة مركونة في محلة الضبية بعد مغادرتهما الفندق بغية التوجه الى جونية من أجل تناول الطعام.
القاضي المنفرد الجزائي في المتن أدان المدعى عليه رياض سنداً لأحكام المواد ٥٢٣، ٥٣٤، ٥٣١، ٥٣٢ من قانون العقوبات وحبسه مدة أربعة أشهر، وإنزال العقوبة تخفيفاً الى الإكتفاء بمدة توقيفه وغرامة بقيمة ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية سنداً للمادة ٢٥٤ عقوبات، على أن يُحبس يوماً واحداً عن كل ١٠ الآف ليرة من الغرامة إذا تخلّف عن الدفع.
كما أُدين المدعى عليه علاء سنداً لمواد الأحكام المشار اليها وإدغام العقوبات بحيث تُطبق العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس مدة شهر واحد وتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية وحبسه يوماً واحداً عن كل ١٠ الآف ليرة من الغرامة في حال التخلّف عن الدفع.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. الدولار "رجع" 1500 ليرة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. الدولار "رجع" 1500 ليرة
06:00 | 2021-05-15
15/05/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تثير ضجة بإطلالة صيفية بامتياز.. برونزاج وشورت جينز وأكثر! (صورة)
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تثير ضجة بإطلالة صيفية بامتياز.. برونزاج وشورت جينز وأكثر! (صورة)
04:30 | 2021-05-15
15/05/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين...احذروا هذه الطرقات في بيروت غدًا
Lebanon 24
إلى اللبنانيين...احذروا هذه الطرقات في بيروت غدًا
06:47 | 2021-05-15
15/05/2021 06:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السير باتجاه ضبيه متوقف تماماً.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
السير باتجاه ضبيه متوقف تماماً.. ماذا يحصل؟
14:59 | 2021-05-15
15/05/2021 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس...ركن سيارته أمام منزله وهذا ما تفاجأ به
Lebanon 24
في طرابلس...ركن سيارته أمام منزله وهذا ما تفاجأ به
08:42 | 2021-05-15
15/05/2021 08:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:11 | 2021-05-16
شوهد آخر مرة على كورنيش الميناء.. هل تعرفون شيئاً عن زاهر ابن الـ13 عاماُ؟ (صورة)
03:49 | 2021-05-16
بالتزامن مع التصعيد في غزة.. خروق بحرية للعدو مقابل رأس الناقورة
03:45 | 2021-05-16
بيان "أمل" رسالة إلى العهد
03:44 | 2021-05-16
قتيل وجرحى وموقوفون اثناء مداهمة للجيش في بلدة الحصنية بعكار
03:34 | 2021-05-16
دريان: استذكار مبادىء المفتي خالد حافز لإكمال طريق الوحدة
03:15 | 2021-05-16
طريق بعبدا تمرّ بـ"ميرنا الشالوحي"!
فيديو
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
04:00 | 2021-05-16
16/05/2021 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
03:42 | 2021-05-16
16/05/2021 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا هبطت المركبة الصينية على سطح المريخ.. فيديو ساحر!
Lebanon 24
هكذا هبطت المركبة الصينية على سطح المريخ.. فيديو ساحر!
02:00 | 2021-05-16
16/05/2021 11:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact