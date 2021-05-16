لبنان

عون والحريري في قاعة الانتظار... ضيعانك يا لبنان!

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
16-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-823422-637567500566302391.jpg
Doc-P-823422-637567500566302391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابتعد النقاش السياسي في لبنان خلال الأيام الماضية، بفعل التطورات الاقليمية المستجدّة وتحديداً المواجهات الدموية في فلسطين المحتلّة، عن ملفّ الحكومة اللبنانية، الا انّ بعض الاوساط السياسية أكدت بأن كل الاجواء والتسريبات توحي بمزيد من العراقيل في طريق الإنقاذ المنشود وأن عملية التشكيل باتت شبه مستحيلة في الوقت الراهن.

إقليميا، يبدو أن المفاوضات الجدية والتسويات الكبرى لن تطال في وقت قريب الملف اللبناني، وبالإضافة الى الشروط والشروط المضادّة التي ترفعها القوى السياسية الداخلية في وجه بعضها البعض، برز عامل جديد وهو أن رئاسة الجمهورية و"العهد" عموماً بات يتعاطى مع الرئيس المكلّف سعد الحريري استناداً الى قناعة راسخة بأنه سيعتذر عن التكليف عاجلاً أم آجلاً!

هذه القناعة التي باتت تسيطر تدريجياً على قيادات وكوادر التيار "الوطني الحر" ستؤدي حتماً الى اتجاه التيار ومن يقف خلفه نحو التعنّت على فكرة رفض التنازلات سياسياً وحكومياً من أجل تسهيل عملية التشكيل، وهذا يعني بأنهم سيسعون بشكل أو بآخر الى "تطفيش" الحريري بما أن القوى الاقليمية، وفق وجهة نظرهم، تخطّت التمسك به لرئاسة الحكومة.

والأهم من كل ذلك، فإنه وبالتوازي مع هذه الذهنية الغريبة ثمة من هو مصرّ على عدم التفاوض مع "العهد" او تقديم أي تنازلات سياسية وحكومية أيضاً، وهنا ليس المقصود الرئيس سعد الحريري فقط، إنما الفريق السياسي الذي يقف خلفه وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري وغيره من القوى السياسية والأحزاب الداعمة للحريري والتي ترفض رفضاً قاطعاً إعطاء عون اي انتصارات مجانية.

وبهكذا، وبما أنّ الفريقين المتنازعين في لبنان حول ملف تشكيل الحكومة يتشبّثان بالمكابرة، ستصبح العُقد الداخلية التي كان من الممكن أن تُحلّ بمبادرة اقليمية من هنا و مساعٍ داخلية من هناك اكثر تشابكاً، لأن الارادة للحلّ أصبحت شبه معدومة حيث ان كل فريق ينظر الى الأزمة على أنها ستنتهي بمجرّد رحيل الآخر، وعلى اعتبار ان التنازلات التي ستقدّم بهدف الحلحلة لن يقابلها أي مكتسبات سياسية في أي حال من الاحوال.

وبانتظار التحولات الاقليمية التي من الممكن أن تفتح باب التسويات الداخلية، سيبقى قطار الانهيار يقلّ اللبنانيين نحو المجهول، ويبقى طرفا النزاع في لبنان في قاعة الانتظار "دقّي وعصري"!.. "ضيعانك يا لبنان"!
 

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2021-05-16
08:30 | 2021-05-16
08:25 | 2021-05-16
08:17 | 2021-05-16
08:10 | 2021-05-16
08:07 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website