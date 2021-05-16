وصول الشحنة 14 من لقاح فايزر.. كم جرعة تحتوي؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، وصول الشحنة الرابعة عشرة من لقاح فايزر، وتحتوي على 46800 جرعة. وبذلك يكون لبنان تسلم حتى الآن 545220 لقاحا من فايزر.



وتذكر الوزارة بأن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح ينشر في التقرير اليومي للوزارة عن كورونا.