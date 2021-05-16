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لبنان
"حزب الله" يتضامن مع المقاومة الفلسطينية باحتفال حاشد في حارة صيدا
Lebanon 24
16-05-2021
|
02:30
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نظم "حزب الله" احتفالا تضامنيا حاشدا مع المقاومة الفلسطينية في حارة صيدا حضره فعاليات دينية وسياسية تقدمهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس علي بركة، مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون، عضو المكتب السياسي لحركة أمل المهندس بسام كجك، ممثل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد.
كلمة فصائل المقاومة الفلسطينية ألقاها عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس الحاج علي بركة الذي أكد أن هذه المعركة التي نشهدها اليوم هي المعركة التمهيدية للمعركة الفاصلة القادمة التي ستقضي على الكيان الصهيوني من جذوره، مطمئنا أن المقاومة في فلسطين قوية وهي بخير وموحدة وتتعاطى بإدارة هادئة وتتحكم بالمعركة بثبات أما العدو فهو مربك ومتخبط ويستجدي وقف المعركة من العواصم والدول. وقال: "اذا هدد العدو بالاجتياح البري عليه أن يعلم ان غلة المقاومة ستزداد بقتل جنود العدو و بأسر جنود جديدة". وختم بتوجيه التحية لروح الشهيد محمد طحان الذي أكد بدمائه أن القدس ليست وحدها كما يدعي ويروج البعض إنما هي موجودة في وجدان وقلوب الشعوب في كل العالم وبقوة وهذا ما أثبتته الأيام القليلة الماضية كما توجه بالشكر الكبير من "الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وعماد مغنية اللذين كان لهما الفضل الكبير في دعم وتطوير خبرات وقدرات المقاومة في غزة وكل فلسطين".
كلمة المقاومة الإسلامية في لبنان ألقاها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض موجها التحية لروح الشهيد محمد طحان الذي قدم دمه برسالة عفوية كي يقول ان هناك الآلاف من محمد طحان اللبنانيين الذين يحملون فلسطين والقدس في وجدانهم وعقولهم و قلوبهم وأكد فياض أن مشروع المقاومة في فلسطين سوف ينتصر لا محال لأنه يرتكز على أسس واضحة وقوية ويستمد قوته من الوحدة بين مكوناته ومن تراكم معادلات الردع بفرض معادلات جديدة كما حصل مع المقاومة في لبنان، ومن تمسكه بالقضية التي يمتلكها بقوة الحق مؤكدا على قوة الخيار المقاوم مقابل الخيارات الأخرى.
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