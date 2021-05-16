قتيل وجرحى وموقوفون اثناء مداهمة للجيش في بلدة الحصنية بعكار

افادت مندوبة "لبنان 24" ان قوّة من الجيش داهمت صباح اليوم بلدة الحصنيّة بعكار و اوقفت 5 أشخاص بجرم الإشتباه بهم بقتل صديقهم وهو عنصر في الجيش. وبنتيجة المداهمة حصل إطلاق نار ما ادى الى سقوط قتيل يدعى "خ.ع" وعدد من الجرحى. وتشهد المنطقة حالة توتر وانتشاراً كثيفاً للجيش. وقبل قليل، أضافت المندوبة أنّ المداهمة اتت على اثر ورود معلومات بأن شخصين من ال الكك متهمين بقتل الشقيقين شادي وابراهيم جعفر في الهرمل مختبئان عند شقيقتهما في منطقة البحصة ودارت بينهما وبين الجيش اشتباكات دامت حوالي الساعة والنصف.

وصدر عن الحزب القومي السوري الاجتماعي البيان الاتي:



ينعى الحزب الى السوريين القوميين الاجتماعيين في الوطن وعبر الحدود الرفيق خالد علي علوش الذي استشهد، في بلدة البحصة - الحصنية، فجر اليوم، بحادث أليم عن طريق الخطأ بسبب الافراط في استخدام القوة من قبل قوة من الجيش اللبناني، كانت تداهم أحد المطلوبين.يؤكد الحزب على ثقته بقيادة الجيش وحكمتها بمعالجة الأمر بشكل عادل، ويطالبها بالاعتذار من أهل الشهيد وذويه، ويدعوا السوريين القوميين الاجتماعيين وأقارب الشهيد إلى ضبط النفس وعدم التسرع في اتخاذ المواقف وانتظار التحقيقات التي نثق بأنها ستحدد المسؤوليات وتحاسب المسؤولين عن هذا الخطأ.‏لروح الشهيد الرفيق خالد علوش تحية، وهو لطالما عرف بالرفيق المناقبي المناضل الصابر، والبقاء للأمة.