قتيل وجرحى وموقوفون اثناء مداهمة للجيش في بلدة الحصنية بعكار

افادت مندوبة "لبنان 24" ان قوّة من الجيش داهمت صباح اليوم بلدة الحصنيّة بعكار و اوقفت 5 أشخاص بجرم الإشتباه بهم بقتل صديقهم وهو عنصر في الجيش. وبنتيجة المداهمة حصل إطلاق نار ما ادى الى سقوط قتيل يدعى "خ.ع" وعدد من الجرحى. وتشهد المنطقة حالة توتر وانتشاراً كثيفاً للجيش. وقبل قليل، أضافت المندوبة أنّ المداهمة اتت على اثر ورود معلومات بأن شخصين من ال الكك متهمين بقتل الشقيقين شادي وابراهيم جعفر في الهرمل مختبئان عند شقيقتهما في منطقة البحصة ودارت بينهما وبين الجيش اشتباكات دامت حوالي الساعة والنصف.
وصدر عن الحزب القومي السوري الاجتماعي البيان الاتي: