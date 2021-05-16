بالتزامن مع التصعيد في غزة.. خروق بحرية للعدو مقابل رأس الناقورة

بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في غزة، أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 15/5/2021 اعتبارا من الساعة 20.35 ولغاية الساعة 20.45، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 203 أمتار، وأقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة في لبنان".