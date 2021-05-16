لبنان

التقط صوراً حميمة لها عبر "فايسبوك" وهددها بنشرها اذا لم تسلّمه 1000 دولار.. اليكم القصة

Lebanon 24
16-05-2021 | 11:15
A-
A+
Doc-P-823462-637567608816498829.jpg
Doc-P-823462-637567608816498829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

وردت شكوى إلى شعبة العلاقات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي العائدة لها، حول تعرّض فتاة قاصر للابتزاز والتهديد بنشر صور غير لائقة عائدة لها، وذلك من قِبَل مشغّل إحدى الصفحات على تطبيق "فايسبوك".

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تم التوصّل إلى تحديد هوية المشتبه به، حيث كمنت له إحدى دوريات المكتب المذكور وتمكّنت من توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف أنّه التقط صوراً حميمة للضّحيّة عبر تطبيق "فايسبوك"، ومن ثم قام بتهديدها بنشر الصور في حال لم تسلّمه مبلغ /1000/ دولار أميركي.

أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2021-05-16
08:30 | 2021-05-16
08:25 | 2021-05-16
08:17 | 2021-05-16
08:10 | 2021-05-16
08:07 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website