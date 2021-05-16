لبنان

الحاج حسن: كلنا أمل أن يحقق الفلسطينيون مع الإعلام النصر

Lebanon 24
16-05-2021 | 05:06
A-
A+
Doc-P-823477-637567640724151435.jpg
Doc-P-823477-637567640724151435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن في بيان، أن "تعابير الإدانة والشجب لم تعد كافية للتعبير عن الموقف ازاء ما يرتكبه الكيان الإرهابي الصهيوني من مجازر في عدوانه على فلسطين في غزة والقدس وحي الشيخ جراح وسائر المدن والقرى بحق الاطفال والنساء والعجز والبنى التحتية، وكذلك بحق وسائل الإعلام، أفرادا ومؤسسات ومكاتب".

وقال: "الكيان الإرهابي الصهيوني يحاول من خلال عدوانه على وسائل الإعلام ومقارها، منع هذه الوسائل من نقل الصورة الحقيقية لإجرام هذا الكيان وإرهابه. هذه الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين ووسائل الإعلام تمثل جرائم بحق الإنسانية تستوجب محاكمة هذا الكيان ومسؤوليه أمام العدالة الدولية التي لا تزال تكبلها الإدارة الأميركية والانحياز الغربي الى هذا الكيان. ونحيي المقاومة في فلسطين من البحر الى النهر، التي تدافع عن الشعب الفلسطيني. نحيي وسائل الإعلام التي تقوم بواجبها المهني تحت القصف والنار والتهديد الصهيوني الإرهابي".

وختم: "كلنا أمل أن يحقق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بمواكبة وسائل الإعلام ودعم كل الشرفاء، كل العزة والكرامة والنصر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2021-05-16
08:30 | 2021-05-16
08:25 | 2021-05-16
08:17 | 2021-05-16
08:10 | 2021-05-16
08:07 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website