الحاج حسن: كلنا أمل أن يحقق الفلسطينيون مع الإعلام النصر

رأى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن في بيان، أن "تعابير الإدانة والشجب لم تعد كافية للتعبير عن الموقف ازاء ما يرتكبه الكيان الإرهابي الصهيوني من مجازر في عدوانه على فلسطين في غزة والقدس وحي الشيخ جراح وسائر المدن والقرى بحق الاطفال والنساء والعجز والبنى التحتية، وكذلك بحق وسائل الإعلام، أفرادا ومؤسسات ومكاتب".وقال: "الكيان الإرهابي الصهيوني يحاول من خلال عدوانه على وسائل الإعلام ومقارها، منع هذه الوسائل من نقل الصورة الحقيقية لإجرام هذا الكيان وإرهابه. هذه الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين ووسائل الإعلام تمثل جرائم بحق الإنسانية تستوجب محاكمة هذا الكيان ومسؤوليه أمام العدالة الدولية التي لا تزال تكبلها الإدارة الأميركية والانحياز الغربي الى هذا الكيان. ونحيي المقاومة في فلسطين من البحر الى النهر، التي تدافع عن الشعب الفلسطيني. نحيي وسائل الإعلام التي تقوم بواجبها المهني تحت القصف والنار والتهديد الصهيوني الإرهابي".وختم: "كلنا أمل أن يحقق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بمواكبة وسائل الإعلام ودعم كل الشرفاء، كل العزة والكرامة والنصر".