لبنان

جابر: عون المسؤول الأكبر للخروج من الجمود الحكومي

Lebanon 24
16-05-2021 | 05:15
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رأى النائب ياسين جابر أن "من غير المقبول التحجج بمعايير وعقد تؤخر تأليف الحكومة، فيما الحاجة ملحة لتشكيل سريع مع برنامج واضح وتفويض مباشر بالإصلاحات من دون عراقيل".

وقال في حديث عبر "صوت كل لبنان": "رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الأكبر للخروج من هذا الجمود في ملف تشكيل الحكومة".

وتعليقا على رسالة عون للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال: "المسألة داخلية والحلول يجب أن تأتي من الداخل. المبادرة الفرنسية كانت محاولة للوقوف بجانب لبنان".

وردا على سؤال رأى أن "للاتفاق النووي آثاره على المنطقة كما على لبنان، لكنه يتطلب وقتا طويلا، ونحن لا نمتلك ترف الوقت".

وانتقد "فكرة البطاقة التمويلية إذ تعطي للمواطن مبلغا بالدولار فيما هو مودع وغير قادر على سحب المبلغ عينه بالدولار من أمواله الشخصية". وشدد على "ضرورة وضع آلية تطبيقية واضحة لتكون فعالة". وكشف عن أن "القانون الذي يجرى العمل عليه للمصارف يوحد التحويلات ويضع عقوبات على المصارف التي لا تلتزم القانون وقد شارف على الانتهاء".

وفي ملف الكهرباء، طالب ب"تطبيق القانون بدءا بتشكيل الهيئة الناظمة". ودعا الى "تبني فكرة شركة كهرباء زحلة لحل الأزمة على المدى القريب".

وشدد على "ضرورة استبدال الدعم بخطة واضحة تعطي المودعين جزءا من أموالهم، وتنظم القطاع العام".
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