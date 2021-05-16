24
o
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جابر: عون المسؤول الأكبر للخروج من الجمود الحكومي
Lebanon 24
16-05-2021
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب ياسين جابر أن "من غير المقبول التحجج بمعايير وعقد تؤخر تأليف الحكومة، فيما الحاجة ملحة لتشكيل سريع مع برنامج واضح وتفويض مباشر بالإصلاحات من دون عراقيل".
وقال في حديث عبر "صوت كل لبنان": "رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الأكبر للخروج من هذا الجمود في ملف تشكيل الحكومة".
وتعليقا على رسالة عون للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال: "المسألة داخلية والحلول يجب أن تأتي من الداخل. المبادرة الفرنسية كانت محاولة للوقوف بجانب لبنان".
وردا على سؤال رأى أن "للاتفاق النووي آثاره على المنطقة كما على لبنان، لكنه يتطلب وقتا طويلا، ونحن لا نمتلك ترف الوقت".
وانتقد "فكرة البطاقة التمويلية إذ تعطي للمواطن مبلغا بالدولار فيما هو مودع وغير قادر على سحب المبلغ عينه بالدولار من أمواله الشخصية". وشدد على "ضرورة وضع آلية تطبيقية واضحة لتكون فعالة". وكشف عن أن "القانون الذي يجرى العمل عليه للمصارف يوحد التحويلات ويضع عقوبات على المصارف التي لا تلتزم القانون وقد شارف على الانتهاء".
وفي ملف الكهرباء، طالب ب"تطبيق القانون بدءا بتشكيل الهيئة الناظمة". ودعا الى "تبني فكرة شركة كهرباء زحلة لحل الأزمة على المدى القريب".
وشدد على "ضرورة استبدال الدعم بخطة واضحة تعطي المودعين جزءا من أموالهم، وتنظم القطاع العام".
تابع
الأكثر قراءة
السير باتجاه ضبيه متوقف تماماً.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
السير باتجاه ضبيه متوقف تماماً.. ماذا يحصل؟
14:59 | 2021-05-15
15/05/2021 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عون تغرد عن "القرض الحسن".. هذا ما قالته
Lebanon 24
غادة عون تغرد عن "القرض الحسن".. هذا ما قالته
13:05 | 2021-05-15
15/05/2021 01:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لا كلمة لنصرالله غداً.. ما السبب؟
Lebanon 24
لا كلمة لنصرالله غداً.. ما السبب؟
14:50 | 2021-05-15
15/05/2021 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم قصير يحرج القاضية عون
Lebanon 24
فيلم قصير يحرج القاضية عون
01:15 | 2021-05-16
16/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تتحدث بلغة حزب الله".. خبراء إسرائيليون يرصدون إنجازات حماس بجولة القتال الحالية
Lebanon 24
"تتحدث بلغة حزب الله".. خبراء إسرائيليون يرصدون إنجازات حماس بجولة القتال الحالية
11:00 | 2021-05-15
15/05/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:44 | 2021-05-16
حداد: ليحفظ الله لبنان من رياح التقاتل
08:30 | 2021-05-16
في مجدل عنجر ... حريق اعشاب و اخشاب (صور)
08:25 | 2021-05-16
"ما رح إبعت ولادي عالمدرسة".. رسالة من أم لوزير التربية: "ما مستعدة غامر فيهم"
08:17 | 2021-05-16
كان يمارس هواية السباحة.. وهذا ما حصل معه مقابل الشاطئ في جبيل! (صور)
08:10 | 2021-05-16
أبو شرف استنكر التعرض للطبيبة عيد.. وهذا ما أكده قائد الجيش
08:07 | 2021-05-16
اعلام حزبية على الشريط الحدودي... والعدو يفشل في ازالتها (صور)
فيديو
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
05:00 | 2021-05-16
16/05/2021 15:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
04:00 | 2021-05-16
16/05/2021 15:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
03:42 | 2021-05-16
16/05/2021 15:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact