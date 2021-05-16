لبنان

المرض ممنوع والدواء مفقود...هذا ما قاله نقيب الصيادلة

Lebanon 24
16-05-2021 | 11:18
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أشار نقيب الصيادلة غسان الأمين إلى أن "هناك فقدان للأدوية في لبنان، وبعد شهر من الآن، إن لم تتوفر خطة بديلة، نحن ذاهبون لفقدان سريع للأدوية، والصيدليات ستقفل قسرا، فنحن وصلنا لحافة الهاوية في هذه المهنة".

وشدد الأمين، خلال حديث تلفزيوني، على أن "استيراد الدواء وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازي كارثة، وهذا يعني أن المواطن لن يتمكن من شراء الدواء، والمؤسسات الضامنة ستفلس". وأكد أن "الأدوية لها بدائل رخيصة يمكننا أن نوفرها في لبنان من بلدان مرجعية، ولكن هذا الأمر يتطلب قرار وطني من الحكومة المستقيلة، وهذا يأتي ضمن تصريف الأعمال حكماً".

كما لفت إلى أن "فئات الأمراض المزمنة التي يستخدمها المريض يوميا، 80% منها تتسلم الصيدلية قطعة واحدة، والناس لا تجدها. بالتالي الوضع كارثي، وإذا وصلنا لحالة الإقفال القسري، البديل سيكون الدواء المهرب والمزور في لبنان، وهنا ستتوفر سموم للمواطن موجودة وليس فقط فقدان الأمن الدوائي له".
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